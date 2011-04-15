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07/08/2017
15:51

Турецкие помидоры не вернутся на российский рынок, заявил А.Ткачев

Россия не намерена возобновлять импорт помидоров из Турции, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев в интервью телеканалу "Россия 24".

Во время кризиса отношений между Турцией и Россией импорт турецких фруктов и овощей был сокращен. Российским аграриям предоставили возможность взять кредиты и расширить собственное производство помидор и огурцов.

"Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и в целом овощами. Это и огурцы, и многое другое, - заявил А.Ткачев. - Потрачены государственные средства. И бизнес откликнулся, он пошел на это. Это и кредитные ресурсы, и риски. Конечно, это было бы неправильно и несправедливо по отношению к собственным товаропроизводителям разворачивать назад. Мы к этому не только не готовы, но и не будем этого делать".

"Нам нужно от силы пять, минимум три года, для того чтобы мы могли на 90% закрыть свой рынок по овощам", - отметил А.Ткачев.


"AK&M" от 07.08.2017
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