Банк "Открытие" приобрел 12.2% акций Qiwi за $99.5 млн

Банк "Открытие" в начале августал ста акционером компании Qiwi, приобретя 12.2% акций за $99.5 млн, следует из данных, опубликованных на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС) в пятницу. Информацию о приобретении соответствующей доли изданию "Коммерсантъ" подтвердили в самом "Открытии".



Согласно информации SEC, 1 и 2 августа этого года "Открытие" приобрело в ходе трех сделок 2.2 млн американских депозитарных акций (ADS) по $17.71 за штуку, еще 2.2 млн ADS по $18 и 1.1 млн ADS по $19.01 за штуку. В группе "Открытие" подтвердили, что банк приобрел в общей сложности 12.2% акций Qiwi. "Ориентиром для цены сделок являлись текущие рыночные котировки бумаг", - сообщили "Коммерсанту".



После завершения сделки доля "Открытия" в Qiwi составила 21,05% акций класса Б, а доля в капитале компании Qiwi - 15.66%.



Согласно данным биржевых торгов на пятницу, 4 августа, по итогам торгов капитализация Qiwi составила $1.1 млрд, котировки выросли на 2.38%.



"Продавцами выступили рыночные инвесторы, в том числе те, которые ранее проявляли интерес к участию в оферте, объявленной "Открытием"",- сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе холдинга.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1993 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц". Ключевым акционером банка "Открытие" является "Открытие Холдинг", который владеет 65.28% голосующих акций. Бумаги банка также находятся в свободном обращении на Московской Бирже.



Активы банка и его дочерних компаний по МСФО на 31 декабря 2016 года составили 2.7 трлн руб., собственный капитал - 232 млрд руб.



Qiwi - ведущий платёжный сервис нового поколения c платёжной сетью, которая включает свыше 17.2 млн виртуальных кошельков и более 162 тыс терминалов и точек приема платежей. С помощью Qiwi торговые компании ежемесячно принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 70 млрд руб. более чем от 56 млн клиентов в России и странах СНГ.





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