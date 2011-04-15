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07/08/2017
16:42

Бинбанк может возглавить бывший руководитель банка "Связной"

Бинбанк может возглавить бывший руководитель банка "Связной" Евгений Давыдович. Об этом свидетельствуют материалы банка.

Совет директоров Бинбанка рассмотрит вопрос об утверждении его кандидатуры на пост председателя правления в понедельник. Сейчас Е.Давыдович работает генеральным директором ритейлера "Связной".

В мае стало известно, что совладелец Бинбанка Микаил Шишханов покидает пост предправления кредитной организации и переходит в группу "Сафмар" в качестве заместителя председателя совета директоров, где сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности группы.

Временно исполняющим обязанности предправления банка назначен Александр Лукин, в марте этого года занявший пост генерального директора негосударственного пенсионного фонда "Сафмар".

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.


"AK&M" от 07.08.2017
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