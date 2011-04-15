Бинбанк может возглавить бывший руководитель банка "Связной" Евгений Давыдович. Об этом свидетельствуют материалы банка.



Совет директоров Бинбанка рассмотрит вопрос об утверждении его кандидатуры на пост председателя правления в понедельник. Сейчас Е.Давыдович работает генеральным директором ритейлера "Связной".



В мае стало известно, что совладелец Бинбанка Микаил Шишханов покидает пост предправления кредитной организации и переходит в группу "Сафмар" в качестве заместителя председателя совета директоров, где сосредоточится на управлении стратегически важными сферами деятельности группы.



Временно исполняющим обязанности предправления банка назначен Александр Лукин, в марте этого года занявший пост генерального директора негосударственного пенсионного фонда "Сафмар".



ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов. Основными акционерами банка являются Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев.





"AK&M" от 07.08.2017