РСА поддерживает предложенную либерализацию ОСАГО с учетом замечаний

Российский союз автостраховщиков (РСА) в целом поддерживает идею либерализации ОСАГО, предложенную в законопроекте Минфина, при этом высказывает часть своих замечаний и предложений к документу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента РСА Игоря Юргенса.



"Мы видим, что органы власти нацелены на вектор поэтапной либерализации ОСАГО, что отражено в законопроекте Минфина. Страховое сообщество в целом поддерживает эту идею и осенью представит дорожную карту с соответствующими предложениями. Однако по части положений законопроекта есть предложения и замечания", - отметил И.Юргенс.



На первом этапе либерализации потребуется отмена нормативного установления ряда коэффициентов. При этом страховщики должны иметь возможность самостоятельно устанавливать дополнительные коэффициенты и определять их размеры. Следует также модернизировать КБМ и коэффициент территорий. Нужно отменить фиксированную форму заявления на страхование. Обязательным остается только минимально необходимый (текущий) набор информации, а СК вправе его расширить для накопления и анализа новых факторы риска, подчеркнул И.Юргенс.



ЦБ при этом осуществляет мониторинг уровня тарифов путем анализа размера средней премии СК на основании данных АИС РСА



Необходимы также изменения в антимонопольное законодательство, запрещающие монополисту устанавливать максимальные и минимальные цены на свой продукт; проработать порядок расчета отчислений в фонды РСА.



На следующем этапе предполагается полная либерализация тарифов, при которой со стороны ЦБ утверждается перечень минимальных (обязательных) факторов риска, которые необходимо учитывать страховщикам при тарификации (в т.ч. история страхования).



По замыслу РСА, изменение границ тарифного коридора (нижней границы), перечня обязательных факторов риска осуществляется ЦБ на основании данных РСА на периодической основе.



Поправки Минфина предусматривают исключение такого показателя при расчете премии как коэффициент территории (КТ) и коэффициент мощности (КМ).



"РСА предлагает его сохранить, так как КТ может быть исключен только при окончательном переходе на свободные тарифы, когда страховщик будет самостоятельно определять как базовую ставку, так и факторы риска, их влияние и значения для расчета персонального тарифа", - пояснил И.Юргенс.



Отмену КМ можно рассматривать только при условии учета его максимальных и минимальных значений при установлении максимальных и минимальных значений базовых ставок при расширении тарифного коридора на первом этапе либерализации тарифов, продолжил президент РСА.



С учетом высоких рисков мошенничества РСА считает несвоевременным введение возможности для страхователя увеличить страховую сумму до 2 млн руб. С высокой долей вероятности введение такой возможности приведет к антиселекции: мошенники, которые и сейчас активно "зарабатывают" на ОСАГО будут заключать договоры с лимитом в 2 млн руб., остальные автовладельцы будут выбирать минимальный лимит. Таким образом, даже при существенном повышении тарифов при установлении лимита в 2 млн руб., не удастся компенсировать фактор мошенничества, добавил И.Юргенс.



"Предлагаем также в перечень нарушений, влияющих на применение коэффициента страхового тарифа, устанавливаемого в зависимости от нарушений Правил дорожного движения, включить отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения", - отметил президент страхового союза.



Законопроектом также предусматривается введение многолетних договоров ОСАГО. "Такое нововведение не позволит страховщикам формировать адекватные страховые резервы, так как страховая премия при заключении договора не будет адекватно отражать степени риска, страховые суммы, стоимости урегулирования убытков во второй и последующие годы действия договора", - отметил И.Юргенс.



Установление возможности заключения договоров ОСАГО на срок более одного года потребует глобального изменения порядка расчета тарифов и отчислений в компенсационные фонды.



Многолетние договоры в условиях экономической нестабильности и постоянного изменения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства могут привести к финансовой неустойчивости страховщиков. Кроме того, не понятны действия страховщика в случае внесения изменений в страховые тарифы в период действия многолетнего договора ОСАГО.



"Также такое нововведение потребует кардинального изменения системы КБМ и порядка применения иных коэффициентов. Например, коэффициента в зависимости от сезонного использования", - добавил И.Юргенс.



Новация потребует колоссальных усилий по внедрению, при этом абсолютно не очевидна потребность в таких полисах. Данные положения поставят, в первую очередь, в неравное положение потерпевших, которые будут зависеть от условий договора ОСАГО причинителя вреда, во-вторых, повлекут дополнительные расходы страховщиков по учету разных условий заключения и урегулирования убытков, в-третьих, повлекут риск недостаточности тарифа под новые страховые суммы, сказал президент РСА.



"AK&M" от 07.08.2017