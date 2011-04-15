ЕвроХим приобрел аргентинскую компанию Emerger Fertilizantes

EuroChem Group AG приобрела компанию Emerger Fertilizantes S.A., частного дистрибьютора премиальных и стандартных удобрений в Аргентине. Об этом говорится в сообщении Еврохима.



Стоимость сделки и другие условия не разглашаются.

"ЕвроХим продолжает расширять свою дистрибьюторскую сеть для лучшего доступа на несколько важных для группы рынков, в частности через недавние приобретения компаний-дистрибьюторов в Бразилии, Болгарии, Венгрии и Испании. Приобретение компании Emerger позволит значительно улучшить позиции ЕвроХима в Латинской Америке - на этот важный регион в настоящее время приходится 11% продаж удобрений группы", - говорится в сообщении.



Объем продаж компании Emerger составляет 50 тыс. т удобрений в год. У нее также имеется собственный склад на 12 тыс. тонн, находящийся в 8 километрах от порта Сан-Николас-де-лос-Арройос (Северная Аргентина). Кроме того, Компания арендует 3 розничных центра. Около 60% продаж Компании приходится на премиальные удобрения, в частности для табачной промышленности; остальное - это продажи клиентам в северо-восточной, центральной и центрально-восточной Аргентине.



Согласно данным аргентинской ассоциации производителей удобрений, ожидается, что рынок удобрений в Аргентине вырастет с 3.4 млн т в 2016 году до 5.5 млн т в 2020 году.



МХК "ЕвроХим" (ИНН 7721230290) - крупнейший в РФ производитель минеральных удобрений, входит в тройку европейских и десятку мировых лидеров отрасли, объединяет добывающие и производственные предприятия, а также логистические компании и сбытовую сеть в разных регионах мира с общей численностью около 23 тыс. работающих.









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