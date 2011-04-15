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07/08/2017
18:25

ЦБ РФ выявил операции по выводу активов их ИнтехБанка

Временная администрация по управлению ПАО "ИнтехБанк" выявила операции, имеющие признаки сделок, направленных на вывод активов банка, в частности, кредитование заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, а также о переуступке банком прав требований по ссудной задолженности юридических лиц. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

Также временная администрация установила операции по замещению активов банка требованиями к компаниям, не ведущим реальной деятельности.

По оценке временной администрации, стоимость активов ИнтехБанка не превышает 10.9 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами в размере 25.7 млрд руб.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ИнтехБанка (Казань) 3 марта 2017 года.

В ИнтехБанк назначена временная администрация сроком действия до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

ИнтехБанк осуществлял свою деятельность на рынке банковских услуг с 1994 года. По величине активов ИнтехБанк на 1 февраля 2017 года занимал 138-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 07.08.2017
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