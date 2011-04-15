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07/08/2017
17:30

В Минэкономразвития обсудили новые преференции для резидентов особых экономических зон

Заместитель министра экономического развития РФ Александр Цыбульский провел первое заседание рабочей группы по обеспечению загрузки объектов инфраструктуры особых экономических зон (ОЭЗ) промышленно-производственного типа, созданных за счет средств федерального бюджета, и локализации производственных мощностей на территориях указанных ОЭЗ. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.

В заседании приняли участие представители Минпромторга, Фонда развития промышленности, региональных властей и управляющих компаний особых экономических зон.

Участники обсудили, как сделать ОЭЗ еще более привлекательными для инвесторов. В частности, рассмотрели возможность создания специальных программ финансовой поддержки резидентов ОЭЗ.

Кроме того, на заседании обсуждалась возможность включения информации об ОЭЗ в отраслевые стратегии развития промышленности, а также распространения на информационных ресурсах Фонда развития промышленности сведений о преференциях, готовой инфраструктуре и свободных земельных участках в ОЭЗ.

Сегодня в России действуют 26 особых экономических зон, 10 из них относятся к зонам промышленно-производственного типа. Инвесторы в ОЭЗ получают возможность снизить издержки до 30% от суммы капитальных вложений. Резидентам ОЭЗ предоставляются не только налоговые льготы и льготы по взносам во внебюджетные фонды, но и возможность пользоваться созданной за счет государства инфраструктурой.


"AK&M" от 07.08.2017
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