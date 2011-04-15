Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю уменьшилось на 0.7% до 796.064 тыс.

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 26 июля по 2 августа, уменьшилась на 0.7% до 796.064 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю сокращение количества безработных произошло в 67 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в республиках Хакасия, Тыва, Чувашия, Крым, Дагестан, Кабардино-Балкарской Республике, Ненецком, Чукотском автономных округах, Краснодарском, Забайкальском краях, Московской и Орловской областях.



В 15 регионах отмечен рост численности безработных. Наибольшее увеличение показателя произошло в Кировской, Калининградской и Ростовской областях.



По состоянию на 2 августа суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 127.772 тыс.





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