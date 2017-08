Дайджест газеты "Ведомости" от 8 августа 2017 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 8 августа 2017 года.





ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ УКЛОН



Российские суды оправдывают коррупционеров гораздо чаще, чем прочих преступников. Это следует из данных судебной статистики, опубликованных на сайте судебного департамента при Верховном суде. Всего в прошлом году российские суды оправдали 0,36% обвиняемых (2640 из 743 020), и на протяжении последних лет этот показатель неуклонно сокращался: в 2015 г. было 0,43% оправданных, а в 2014 г. - 0,54%. А вот из 475 человек, обвинявшихся в прошлом году в злоупотреблении служебным положением (ст. 285 УК), оправдали 10 - т. е. 2,1% (в 2015 г. таких оказалось даже 2,5%).





САНКЦИИ ПРОТИВ НАДЕЖД



Расширение американских санкций не подорвет рост экономики России, но создает угрозу для его стабильности, предупреждает рейтинговое агентство Moody's. Они приведут к усилению кризиса в отношениях России с западными странами, и преодолеть его будет все труднее.



Агентство ожидает скромного увеличения оттока капитала и временного ослабления рубля, которое приведет к росту инфляционных ожиданий. В январе - мае чистый отток капитала вырос в 2,2 раза - до $22,4 млрд с $10,3 млрд годом ранее ($20 млрд за весь 2016 год). Обвинения России во вмешательстве в американские выборы нервировали рынки, указывает Moody's в отчете.



Другое рейтинговое агентство, S&P, придерживается схожего мнения. Подробности читайте в "Ведомостях".





САДОВОД МЕДВЕДЕВ



Андрей Медведев, которого ФБК Алексея Навального назвал кузеном премьер-министра, начал выращивать яблоки на Кубани. Это доходный бизнес, а своих яблок России не хватает



Компания "Ключ-агро" выкупила имущество сельскохозяйственного предприятия "Приреченский" в одноименном поселке Краснодарского края, рассказал "Ведомостям" сотрудник местной администрации. Представитель прежнего владельца - Ремонтного строительно-дорожного предприятия - сообщил лишь, что компания больше им не владеет. "Ключ-агро", по данным ЕГРЮЛ, принадлежит гендиректору тепличного комбината "Сейм-агро" в Курской области Андрею Медведеву.



Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в недавнем расследовании называл Андрея Медведева двоюродным братом премьер-министра Дмитрия Медведева. Представитель бизнесмена его родство с премьером не комментирует: это не имеет отношения к бизнесу компании. Подробности читайте в "Ведомостях".





ЦБ ПРОИГРАЛ В ПРЯТКИ 6 МЛРД



Еще один банк тайком от ЦБ привлек миллиарды рублей вкладов. Небольшой банк "Крыловский" за счет рекламы в метро собрал 6 млрд руб. и спрятал их за балансом



В "Крыловском", лишившемся лицензии в начале августа, обнаружилась внушительная "тетрадь" - так на банковском сленге называют вклады населения, которые не отражены в балансе. В отчетности на 1 июля банк указал, что привлек от населения 2,54 млрд руб. На самом деле его обязательства в разы больше, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к временной администрации банка, и человек, знающий это от сотрудника ЦБ. Первый знает, что "Крыловский" спрятал около 6 млрд руб. вкладов, а второй говорит о семимиллиардной "тетради". Выплаты вкладчикам "Крыловского" начнутся не позднее 16 августа, сообщало Агентство по страхованию вкладов (АСВ).





ИНОМАРКИ ВСТАЛИ ПОД ЗАГРУЗКУ



Грузовики-иномарки снова пользуются спросом. Их доля в продажах новых автомобилей вновь растет после четырех лет падения



Доля новых иномарок на российском рынке грузовиков (включая грузовые версии LCV) по итогам первого полугодия 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,1 п. п. до 35,7%, следует из отчета консалтинговой компании "АСМ-холдинг". Всего продажи выросли на 26,5% до 78 026 автомобилей, в том числе иномарок российской сборки и ввезенных из-за рубежа - в 1,8 раза каждых до 9504 и 18 342 шт. соответственно.



В июне лидером рынка грузовиков без учета LCV впервые стал грузовик Mercedes-Benz Actros, оттеснивший на 2-е место "Газон Next". Actros производит СП "Камаза" и Daimler - "ДК рус", гласят данные агентства "Автостат". Продажи этой модели по сравнению с июнем 2016 г. выросли почти в 4 раза. Настолько же по итогам полугодия выросли общие продажи грузовиков Mercedes-Benz и Volvo, свидетельствуют данные "Автостата". Подробнее о грузовиках читайте в "Ведомостях".





"РОССИИ НУЖЕН БОЛЕЕ РАЗВИТЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ РЫНОК"

Председатель правления GEFCO Люк Надаль уверяет, что компания, контрольный пакет которой - у РЖД, не страдает от санкций



На Россию приходится всего несколько процентов выручки логистического оператора GEFCO, три четверти акций которого принадлежащего РЖД. Но акцент на развитие в России - это не только пожелание основного акционера, но и позиция менеджмента:- российский рынок неразвит и может расти в несколько раз быстрее глобального, говорит председатель правления GEFCO Люк Надаль.



Компания рассматривает возможность поглощений в том числе в России. По мнению Надаля, GEFCO стала удачной инвестицией для РЖД: российская монополия купили 75% акций у PSA Peugeot Citroen за $800 млн в 2012 г., 25% остались у автоконцерна, с тех пор стоимость компании значительно увеличилась. Принадлежность российской госкомпании, по его словам, не повлияла на европейский бизнес GEFCO и взаимоотношения с партнерами - такой акционер всего лишь делает компанию "немного особенной".





БАШНЯ КРЕНИТСЯ



Кинофильм "Темная башня" занял первую строку в рейтинге американского проката, но собрал меньше ожидаемого



Как и предполагалось, "Темную башню", снятую по мотивам восьмитомного цикла романов Стивена Кинга, мало кто признал удачей. По данным сайта rottentomatoes.com, в США лишь 18% рецензий были одобрительными, а авторы остальных отнеслись к фильму с пренебрежением и/или негодованием. Ругали "Башню" за все: за то, что сложные сюжетные линии изрублены в окрошку, за работу актеров (Мэттью Макконахи, по мнению некоторых, сыграл одну из худших ролей за последние годы), за то, что фильм выглядит куцым (а он идет всего 95 мин), скучным, рыхлым, банальным...После такого приема даже неважные сборы в $19,5 млн кажутся относительно приличными: могло быть и хуже. Продюсеры утешают себя тем, что бюджет составил всего $66 млн - возможно, благодаря мировому прокату "Темная башня" сможет хотя бы выйти в ноль.





СОТРУДНИК ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ОФИСЫ



Американские компании возвращают удаленных сотрудников обратно в офисы, чтобы держать команду в поле зрения. Однако процесс проходит нелегко



Многие компании применяют гибкие подходы к организации работы, но гораздо меньшее число работодателей готовы разрешать сотрудникам работать из дома постоянно.



International Business Machines, Aetna, Bank of America, Best Buy, Honeywell International, Reddit и другие компании сокращают объем работ, выполняемых удаленно, или вообще отказываются от такой практики: менеджеры хотят, чтобы сотрудники больше работали совместно, имели более тесный контакт с клиентами и чтобы их рабочее время можно было контролировать. Но возвращать работников в офисы не так-то просто, признают руководители. Почему, читайте в "Ведомостях".





"ОЖИДАЙТЕ, МЫ ВЫСЫЛАЕМ ДРОН"



В США на место происшествия страховщики все чаще отправляют не сотрудника, а дрон. В России такой практики пока нет, хотя потребность в дронах имеется



В США 40% автостраховщиков уже не посылают представителей для оценки ущерба, если ущерб небольшой, - за них это делают дроны, следует из опроса LexisNexis Risk Solutions топ-менеджеров страховых компаний (его результаты цитирует WSJ). Обработка заявлений на страховые выплаты, которые могут быть автоматизированы, занимает 2-3 дня по сравнению с 10-15 днями, если их обрабатывают люди.



Например, после шторма в штате Алабама поврежденные крыши домов "осматривали" дроны, а не люди. Спустя неделю после того, как дроны собрали нужные данные, компания выплатила компенсацию пострадавшим.









