Дайджест газеты "Коммерсант" от 8 августа 2017 года





НА НПЗ ОБНАРУЖИЛИСЬ ЗАПАСЫ РОСТА ЦЕН

БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО ОТКАЗЫВАЮТСЯ ДЕШЕВЕТЬ



Этим летом российский рынок нефтепродуктов продемонстрировал неожиданную динамику. На фоне выхода НПЗ из ремонтов, пиковых поставок и высоких запасов горючего оптовые цены на бензин и дизтопливо в основном не снизились, и более того, аналитики ожидают их роста. Цены удержались на высоком уровне из-за коррекции мировых цен на нефть и нежелания российских нефтяников дешево продавать топливо, полагают эксперты. А новая волна ремонтов НПЗ может стать поводом для еще одного скачка цен на горючее.





НАЛОГИ АВАНСОМ ВЫХОДЯТ ИЗ ТЕНИ

ПЛАТЕЖИ ЧЕРЕЗ ПРОБЛЕМНЫЕ БАНКИ НАШЛИ ПОДДЕРЖКУ В ВЕРХОВНОМ СУДЕ



В спорах с налоговыми органами по уплате налогов через проблемные банки наметился неожиданный поворот. Уплата налога авансом (раньше срока) за несколько дней до отзыва лицензии с точки зрения судьи Верховного суда больше не является основанием для признания действий налогоплательщика недобросовестными. И если коллегия по экономическим спорам поддержит это решение, то заранее уплаченные, но не дошедшие по назначению из-за отзыва лицензии у банка налоги больше не придется платить повторно или вести с ФНС по ним судебные тяжбы.





КОЛЛЕКТОРЫ УВОЛЯТ ДОЛЖНИКОВ

ЗАДОЛЖАВШИЕ ПРИСТАВАМ СОТРУДНИКИ АГЕНТСТВ ЛИШАТСЯ РАБОТЫ



Минтруд в ответ на обращение коллекторов фактически выдал им карт-бланш на увольнение сотрудников с незакрытыми исполнительными производствами. Однако, по словам участников рынка, это решает проблему лишь отчасти. Чтобы соблюсти закон, необходимо постоянно отслеживать возникновение задолженности у сотрудников, что крайне сложно реализовать технически.





ГАЗЕТЫ ВПИСАЛИСЬ В ЭКРАН

НА ГАДЖЕТАХ ПРЕССУ И РАДИО ПРЕДПОЧИТАЮТ ТЕЛЕВИДЕНИЮ



Всего 5% аудитории телеканалов смотрят их контент на цифровых устройствах, подсчитала Ipsos Comcon. Ноутбуки, планшеты и смартфоны более активно используются для потребления других медиа - прессы и радио. При этом если часть издателей уже научились зарабатывать на своем контенте в сети, то для радиостанций это остается проблемой.





ПЛЕМЕННЫЕ ВОЖДИ НЕ ЛУЧШЕ ДИКТАТОРОВ

БЕДНОСТЬ, ВОЗМОЖНО, ВЫЗЫВАЕТСЯ ВЛАСТЬЮ ГОСУДАРСТВА НАД ОБЩЕСТВОМ И НАОБОРОТ





Авторы бестселлера "Why nations fail?" экономисты Дарон Аджемоглу и Джеймс Робинсон представили вчера работу о том, какие начальные условия могут вызывать продуктивное движение стран и сообществ к материальному процветанию в отличие от "стран-неудачников". Предположения Аджемоглу и Робинсона выглядят разочаровывающими: модель предполагает, что для такого движения необходимо некое оптимальное стартовое соотношение сил государства и общества, а исходное преимущество одной из сторон приводит страны в повторяющиеся ситуации "деспотии" или "слабого государства". Впрочем, из теории следует, что смена сценария легче при равно слабых государстве и обществе.





РАБОТНИКИ ЗНАЮТ СЕБЕ ЦЕНУ



Наиболее гибкими в отношении будущей зарплаты остаются начинающие специалисты (-0,27). В отраслевом разрезе больше других готовы поступиться зарплатой специалисты в добыче сырья (-0,25), медиа и развлечениях (-0,17), банковской сфере и лизинге (-0,16). Меньше всего на такую меру согласны пойти занятые в сфере НКО (0,12), автомобильном бизнесе (0,08), маркетинге, PR и рекламе (-0,06).





МИР СНОВА ВСЕ МЕНЬШЕ В ДОЛГУ ПЕРЕД РОССИЕЙ

ЧИСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЗИЦИЯ РФ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ ПЕРЕСТАЛА СОКРАЩАТЬСЯ





Превышение накопленных за пределами страны активов ее резидентов над внешними обязательствами экономики РФ (чистая международная инвестиционная позиция, МИП) после падения с пика 2015 года стабилизировалось: если по состоянию на 1 января 2017 года МИП составляла $223 млрд, то на 1 апреля - $244 млрд. Эти сведения раскрыты Банком России в опубликованном статистическом сборнике за первый квартал. Напомним, в отличие от данных платежного баланса, который оценивает трансграничные финансовые потоки, цифры по МИП публикуются регулятором с отставанием на квартал и оценивают "результат" суммирования этих потоков.











Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 08.08.2017