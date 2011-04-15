ЦБ РФ обнаружил признаки вывода активов из Владпромбанка

Временная администрация по управлению ООО "Владпромбанк" выявила операции, осуществленные бывшим руководством банка, имеющие признаки вывода из банка активов, в том числе путем выдачи заведомо невозвратных кредитов заемщикам с сомнительной платежеспособностью. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



По результатам анализа финансового состояния банка временной администрацией установлено, что стоимость его активов составила 1.8 млрд руб. при величине обязательств перед кредиторами на 5 млрд руб.



Информация об осуществленных бывшими руководителями и собственниками Владпромбанка операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена ЦБ РФ в МВД, Следственный комитет и Генпрокуратуру.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Владпромбанка (Владимир) 28 апреля 2017 года. По величине активов Владпромбанк на 1 апреля 2017 года занимал 287-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 08.08.2017