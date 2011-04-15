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08/08/2017
10:51

Вслед за крупнейшими банками из АРБ решили уйти другие участники

Конфликт вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) не получил мирного разрешения. За восемью крупнейшими банками, заявившими о готовности выйти из АРБ, намерены последовать ряд других игроков, сообщает газета "Коммерсант".

Несогласные с политикой главы АРБ Гарегина Тосуняна планируют перейти в ассоциацию "Россия", радикально реформировав ее. Нынешний глава "России" Анатолий Аксаков может поделиться руководством с Георгием Лунтовским, в сентябре уходящим с должности первого зампреда ЦБ. Гарегин Тосунян продолжает настаивать на том, что происходящее в АРБ - не повод для реформ в ассоциации.

По информации источников газеты, речь идет о банках "АК Барс", "Зенит" и его дочернем Липецккомбанке, Совкомбанке, Абсолют-банке, Связь-банке и Росевробанке.

"Этим банкам обещана активная роль при реформировании ассоциации "Россия" и эксклюзивные места в совете ассоциации", - уточнил знакомый с ситуацией банкир. 18 августа должно состояться внеочередное собрание ассоциации "Россия", на котором планируется обсудить параметры реформы ассоциации.


"AK&M" от 08.08.2017
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