Вслед за крупнейшими банками из АРБ решили уйти другие участники

Конфликт вокруг Ассоциации российских банков (АРБ) не получил мирного разрешения. За восемью крупнейшими банками, заявившими о готовности выйти из АРБ, намерены последовать ряд других игроков, сообщает газета "Коммерсант".



Несогласные с политикой главы АРБ Гарегина Тосуняна планируют перейти в ассоциацию "Россия", радикально реформировав ее. Нынешний глава "России" Анатолий Аксаков может поделиться руководством с Георгием Лунтовским, в сентябре уходящим с должности первого зампреда ЦБ. Гарегин Тосунян продолжает настаивать на том, что происходящее в АРБ - не повод для реформ в ассоциации.



По информации источников газеты, речь идет о банках "АК Барс", "Зенит" и его дочернем Липецккомбанке, Совкомбанке, Абсолют-банке, Связь-банке и Росевробанке.



"Этим банкам обещана активная роль при реформировании ассоциации "Россия" и эксклюзивные места в совете ассоциации", - уточнил знакомый с ситуацией банкир. 18 августа должно состояться внеочередное собрание ассоциации "Россия", на котором планируется обсудить параметры реформы ассоциации.





"AK&M" от 08.08.2017