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08/08/2017
11:11

АКБ "Крыловский" не сообщил в ЦБ о вкладах населения на 6 млрд руб.

В "Крыловском", лишившемся лицензии в начале августа, обнаружилась внушительная "тетрадь" - так на банковском сленге называют вклады населения, которые не отражены в балансе. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В отчетности на 1 июля банк указал, что привлек от населения 2.54 млрд руб. На самом деле его обязательства в разы больше, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к временной администрации банка, и человек, знающий это от сотрудника ЦБ. Первый знает, что "Крыловский" спрятал около 6 млрд руб. вкладов, а второй говорит о семимиллиардной "тетради".

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Крыловский" (Краснодар) 2 августа 2017 года.

Основой ресурсной базы кредитной организации являлись привлечённые денежные средства населения. В 2017 году банком проводилась агрессивная политика привлечения денежных средств физических лиц. Банк России неоднократно применял в отношении АКБ "Крыловский" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения.

Кредитная организация по величине активов на 1 июля 2017 года занимала 360-е место в банковской системе РФ.





"AK&M" от 08.08.2017
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