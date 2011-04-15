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08/08/2017
12:05

Кабмин внес в Госдуму законопроект о защите прав добросовестных приобретателей приватизированных ранее жилых помещений

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта о защите прав добросовестных приобретателей приватизированных ранее жилых помещений. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 302 Гражданского кодекса Российской Федерации (в части совершенствования защиты прав добросовестного приобретателя)" предлагает установить, что государственные органы или органы местного самоуправления не вправе истребовать приватизированное ранее жильё от добросовестного приобретателя-гражданина, в том числе в случаях, если такое жильё было приобретено безвозмездно или выбыло из владения этих органов помимо их воли.

В соответствии с решением Конституционного суда от 22 июня 2017 года N16-П, положение пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса РФ признано не соответствующим Конституции в той мере, в какой оно допускает истребование имущества от его добросовестного приобретателя по иску публично-правового образования в случае, когда таким образованием не приняты своевременные меры по его установлению и оформлению своего права собственности на это имущество.

В настоящее время статьёй 302 Гражданского кодекса предусмотрена возможность истребования имущества у добросовестных приобретателей, в том числе в случаях, когда оно приобретено безвозмездно от лица, не имевшего права его отчуждать.


"AK&M" от 08.08.2017
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