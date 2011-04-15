Движение поездов на участке Транссиба Уссурийск - Владивосток восстановлено

Движение поездов на участке Уссурийск - Владивосток Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) сегодня, 8 августа, в 10:20 МСК восстановлено в обоих направлениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАО "РЖД".



Все задержанные пассажирские поезда отправлены по назначению. Из Хабаровска поезда отправляются по расписанию. Продажа билетов осуществляется без ограничений по всем направлениям.



Напомним, 6 августа в 23:45 МСК на перегонах Баневурово - Барановский, Раздольное - Кипарисово железнодорожного участка Уссурийск - Владивосток и на перегоне Оленевод - Виневитино участка Барановский - Хасан ДВЖД было приостановлено движение поездов по причине размыва верхнего строения пути. Размыв стал следствием сильнейших ливней. На Хасанском направлении, помимо многочисленных размывов насыпи, произошел сход селевого грязе-каменного потока на протяжении 75 м, смыто 2 пролета железобетонного моста.



В настоящее время жезнодорожники продолжают ликвидировать последствия размывов пути. На месте происшествия работают 4 восстановительных поезда со станций Уссурийск, Партизанск, Первая Речка и Сибирцево. В общей сложности задействовано свыше 600 человек, в том числе 100 военнослужащих Восточного военного округа.



Кроме того, продолжаются работы по восстановлению верхнего строения пути и искусственных сооружений на участке Барановский - Хасан.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за 2016 год по МСФО выросла на 25.81% до 10.294 млрд руб. с 8.182 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 7.15% до 2.133 трлн руб. с 1.991 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) снизилась на 32.04% до 94.099 млрд руб. со 138.471 млрд руб., прибыль до налогообложения выросла на 54.94% до 34.695 млрд руб. с 22.392 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 15.4% до 443 млрд руб. с 384 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 23.6% с 21.8%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за 2016 год по РСБУ увеличилась в 20.44 раза до 6.5 млрд руб. с 318 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 4.42% до 1.577 млрд руб. с 1.511 млрд руб., прибыль от продаж - на 40.17% до 117.173 млн руб. с 83.592 млн руб., прибыль до налогообложения - на 74.76% до 43.621 млн руб. с 24.961 млн руб.



Чистая прибыль РЖД за I квартал 2017 года по РСБУ снизилась на 3.25% до 14.131 млрд руб. с 14.605 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 5.97% до 409.023 млрд руб. с 385.972 млрд руб.



"AK&M" от 08.08.2017