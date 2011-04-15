Кабмин внес в Госдуму законопроект о развитии международного медицинского кластера

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект о развитии международного медицинского кластера. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"" предлагает расширить территорию ММК путём присоединения к нему отдельных территорий, прилегающих к границам Москвы, с распространением на новую территорию ММК действия положений закона.



Деятельность ММК на новой территории предполагается организовать с соблюдением тех же стандартов, принципов управления и регулирования, порядка взаимодействия с участниками ММК, как и на территории инновационного центра "Сколково".



В связи с этим предлагается статью 3 федерального закона N160-ФЗ дополнить положением, предусматривающим возможность отнесения к ММК территории, определяемой высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации - города федерального значения Москвы и Московской области, на основании соглашения, заключаемого между ними. Соглашением будут устанавливаться особенности участия Московской области в управлении ММК.



В территорию ММК планируется включить принадлежащий Москве земельный участок, на котором располагается здание Медицинского комплекса в Отрадном, а также прилегающую к зданию территорию, принадлежащую Московской области.



Законопроектом также предлагается внести изменения в статью 5 закона N160-ФЗ, предусматривающие согласование с высшим исполнительным органом государственной власти Московской области положения о наблюдательном совете управляющей компании ММК, его составе и порядке формирования.



Изменения в статью 17 закона N160-ФЗ предусматривают, что при утверждении проекта планировки территории ММК необходимо его согласование с высшим исполнительным органом государственной власти Московской области.



Закон N160-ФЗ "О международном медицинском кластере и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" принят 29 июня 2015 года. Цель создания кластера - оказание медицинской помощи, повышение её качества, развитие образовательной деятельности в сфере охраны здоровья, обеспечение продвижения результатов научных исследований в медицине и медицинских технологиях, развитие международного сотрудничества в этой сфере. Законом регулируются отношения, возникающие при создании и функционировании на территории, определяемой высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации - города федерального значения Москвы, международного медицинского кластера. Установлены особенности правового регулирования деятельности кластера как специализированной формы организации и обеспечения инновационной деятельности в сфере охраны здоровья. Участниками проекта могут быть как российские, так и иностранные юридические лица или индивидуальные предприниматели, деятельность которых будет о существляться в особом правовом режиме.



"AK&M" от 08.08.2017