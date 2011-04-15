Включение Крыма и Севастополя в I ценовую зону не привело к повышению тарифов на электроэнергию, ФАС

Включение Крыма и Севастополя в первую ценовую зону оптового рынка не привело к повышению тарифов на электроэнергию. Как говорится в сообщении ФАС России, к такому выводу пришли в ведомстве после подведения промежуточных итогов мониторинга нерегулируемых цен на электроэнергию.



Напомним, постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2016 года N 1446 территории Крыма и Севастополя отнесены к первой ценовой зоне оптового рынка.



С 1 января 2017 года потребители электроэнергии, к которым не относится население и приравненные к нему категории потребителей, оплачивают электроэнергию по нерегулируемым тарифам.



График изменения цен предусматривает, что тарифы за I полугодие 2017 года не превысят значений II полугодия 2016 года.



Мониторинг показал, что в среднем за I полугодие 2017 года уровень нерегулируемых тарифов на электроэнергию для потребителей Крыма и Севастополя не превышен по отношению ко II полугодию прошлого года по всем уровням напряжения.







"AK&M" от 08.08.2017