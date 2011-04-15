ФСК ЕЭС и вьетнамская EVNNPT подписали меморандум о сотрудничестве

Глава ПАО "ФСК ЕЭС" Андрей Муров встретился во Вьетнаме с руководством ключевых электроэнергетических компаний. Об этом говорится в сообщении ФСК ЕЭС.



Результатом визита во Вьетнам делегации российской компании стало подписание с государственной электросетевой корпорацией Вьетнама EVNNPT меморандума, закрепляющего основные подходы и направления сотрудничества. Также А.Муров провёл рабочую встречу с руководством холдинга EVN и посетил объекты сетевой инфраструктуры вблизи города Ханой.



Подписи под меморандумом поставили А.Муров и президент и гендиректор EVN NPT Ву Нгок Минь. Подписание состоялось в присутствии председателя совета директоров EVN NPT Дан Фан Туонга, Торгового представителя РФ в Социалистической республике Вьетнам Вячеслава Харинова и других членов делегаций.



Основными направлениями сотрудничества стороны считают обмен опытом в сфере строительства, эксплуатации и управления магистральной электрической сетью, развитие персонала и профессиональную подготовку, разработку новых технологий, технологический обмен и поставки электротехнического оборудования.



А.Муров также посетил штаб-квартиру EVN, где провел рабочую встречу с вице-президентом EVN Нго Сон Хайем. Главы компаний договорились в ближайшее время предпринять все усилия по воплощению меморандума в жизнь.



ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (ИНН 4716016979) является оператором и владельцем российской Единой национальной электрической сети (ЕНЭС). Компания эксплуатирует 140 тыс. км линий электропередачи, 933 подстанции общей установленной трансформаторной мощностью 334.5 ГВА и является крупнейшей в мире электросетевой компанией по протяженности линий электропередачи и трансформаторной мощности 220 кВ и выше. Во исполнение указа Президента РФ от 14 июня 2013 года в качестве взноса в уставный капитал ПАО "Российские сети" передан принадлежащий РФ 80.13%-ный пакет акций ПАО "ФСК ЕЭС", что позволило завершить ключевой этап структурных преобразований системы управления магистральными и распределительными электрическими сетевыми активами.



Чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" за 2016 год по МСФО выросла на 55.07% до 68.382 млрд руб. с 44.098 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 36.66% до 255.603 млрд руб. со 187.041 млрд руб., операционная прибыль - на 39.52% до 79.847 млрд руб. с 57.229 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 39.44% до 78.484 млрд руб. с 56.287 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла на 13.77% до 18.615 млрд руб. с 16.363 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 8% до 92.802 млрд руб. с 85.928 млрд руб., прибыль от продаж - на 33.09% до 19.435 млрд руб. с 14.603 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 7.46% до 25.066 млрд руб. с 23.325 млрд руб.



"AK&M" от 08.08.2017