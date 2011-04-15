"Магнит" купил производителя овощей в Липецкой области

АО "Тандер" (входит в группу "Магнит") закрыло сделку по приобретению компании "Москва на Дону" - производителя овощей в Липецкой области. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



На сегодня "Тандер" напрямую владеет 99.9% уставного капитала компании, а также 0.1% через оператора тепличного комплекса "Магнит" - ООО "Зеленая линия".



Напомним, в конце июня Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство "Тандера" о приобретении 99.9% уставного капитала ООО "Москва на Дону".



По данным сайта компании, "Москва на Дону" управляет двумя подразделениями в Хлевенском и Усманском районах Липецкой области. Компания занимается выращиванием зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.



ПАО "Магнит" (Краснодар, ИНН 2309085638) является холдинговой компанией группы обществ, занимающихся розничной торговлей через одноименную сеть магазинов. Общее количество магазинов сети на 30 июня 2016 года составило 12888 (9902 "магазин у дома", 228 гипермаркетов, 170 магазинов "Магнит Семейный" и 2588 магазинов дрогери).



Чистая прибыль ПАО "Магнит" по МСФО за I квартал 2017 года упала на 8.49% до 7.543 млрд руб. с 8.243 млрд руб. годом ранее. Маржа чистой прибыли составила 2.83%. Выручка компании выросла на 4.6% до 266.98 млрд руб. с 255.3 млрд руб., валовая прибыль - на 10.5% до 71.89 млрд руб. с 65.04 млрд руб. Валовая маржа составила 26.93%. Показатель EBITDA вырос на 6% до 21 млрд руб. с 19.79 млрд руб. Маржа EBITDA составила 7.86%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО "Магнит" по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 1% до 1.24 млрд руб. с 1.253 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.43% до 103.193 млн руб. с 92.61 млн руб., валовая прибыль - на 13.9% до 90.23 млн руб. с 79.23 млн руб., прибыль до налогообложения сократилась на 1.3% до 1.551 млрд руб. с 1.571 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"