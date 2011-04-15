ФАС возбудила дело против операторов "большой четверки" за установление высоких цен

ФАС России возбудила антимонопольные дела в отношении ПАО "ВымпелКом", ПАО "МТС", ПАО "МегаФон", ООО "Т2 Мобайл" за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Компании, по мнению ФАС, установили монопольно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге.



Роуминг - режим, при котором оператор связи, с которым у абонента заключен договор (домашний оператор) предоставляет ему возможность получать услуги связи в регионах, где нет сетей домашнего оператора (в сети визитного оператора).



Перемещаясь в другой регион страны, находясь в сети оператора-партнера абонент получает совершенно другие ценовые условия, нежели в домашнем регионе.



Тариф на услуги связи в роуминге, устанавливаемый для абонента, включает в себя затраты по межоператорскому соглашению: прямые затраты, равные межоператорской ставке; косвенные затраты, связанные с операционной деятельностью по исполнению такого соглашения.



ФАС провела оценку обоснованности абонентских тарифов в национальном роуминге, а также применяемых межоператорских роуминговых ставок, по результатам которой установила, что базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли.



Заседание комиссии, которая рассмотрит дело в отношении ВымпелКома и МегаФона, назначено на 26 сентября 2017 года. Действия МТС будут рассмотрены комиссией 28 сентября, Т2 Мобайла - 29 сентября 2017 года.





"AK&M" от 08.08.2017