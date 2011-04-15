Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июле выросли на 18.6% до 129.685 тыс. машин, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



По итогам января-июля российский рынок автомобилей увеличился на 8.5% до 848.214 тыс.



Отмечается, что все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.



Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, отметил: "Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков. Кажется, наконец, проснулись покупатели из среднего класса, ободренные оптимистичными экономическими прогнозам и оценившие пакет государственной поддержки продаж…".







"AK&M" от 08.08.2017