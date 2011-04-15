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08/08/2017
13:50

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июле выросли на 18.6% до 129.685 тыс.

Продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в июле выросли на 18.6% до 129.685 тыс. машин, говорится в сообщении Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

По итогам января-июля российский рынок автомобилей увеличился на 8.5% до 848.214 тыс.

Отмечается, что все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства.

Йорг Шрайбер, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ, отметил: "Рост российского рынка, выраженный двузначными числами, продолжается третий месяц подряд. Он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков. Кажется, наконец, проснулись покупатели из среднего класса, ободренные оптимистичными экономическими прогнозам и оценившие пакет государственной поддержки продаж…".



"AK&M" от 08.08.2017
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