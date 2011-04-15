Netflix купила издателя комиксов Kingsman

Компания Netflix купила издателя комиксов Millarworld, который был основан художником Марком Милларом, сообщает Netflix.



Совместно Netflix и Миллар будут создавать фильмы, сериалы и детские программы, доступные эксклюзивно для подписчиков Netflix. Millarworld также продолжит публиковать новые комиксы и франшизы под брендом Netflix.



Netflix отмечает, что это первая покупка компании, сообщает RNS.



Netflix занимается стримингом фильмов и сериалов через подписку. Компания производит собственный контент, в частности сериал "Карточный домик". Число подписчиков Netflix составляет 104 млн человек в 190 странах.





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