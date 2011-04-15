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08/08/2017
15:31

Sierra завершит сделку по покупке Numerex в январе 2018 года

Sierra Wireless, ведущий поставщик IoT-устройств, интегрированных с облачными продуктами, и Numerex, поставщик корпоративных M2M-решений, сообщили о заключении окончательного соглашения об обмене акций. Об этом сообщает издание "Интернет Вещей".

Слияние Numerex со Sierra Wireless произойдет с обменом акций Sierra Wireless на акции Numerex. Сумма сделки оценивается в $107 млн.

Приобретение укрепит позиции Sierra на рынке IoT, а также увеличит клиентскую базу абонентов, использующие сервисы Numerex по модели регулярных подписок. Сделку планируется завершить в январе 2018 года после одобрения акционеров Numerex и регулирующих органов.

После объединения Numerex станет филиалом Sierra Wireless. Слияние позволит Sierra нарастить абонентскую базу. Sierra ожидает, что доход по модели подписки вырастет с нынешних 4% до 10%.


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