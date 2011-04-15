Sierra завершит сделку по покупке Numerex в январе 2018 года

Sierra Wireless, ведущий поставщик IoT-устройств, интегрированных с облачными продуктами, и Numerex, поставщик корпоративных M2M-решений, сообщили о заключении окончательного соглашения об обмене акций. Об этом сообщает издание "Интернет Вещей".



Слияние Numerex со Sierra Wireless произойдет с обменом акций Sierra Wireless на акции Numerex. Сумма сделки оценивается в $107 млн.



Приобретение укрепит позиции Sierra на рынке IoT, а также увеличит клиентскую базу абонентов, использующие сервисы Numerex по модели регулярных подписок. Сделку планируется завершить в январе 2018 года после одобрения акционеров Numerex и регулирующих органов.



После объединения Numerex станет филиалом Sierra Wireless. Слияние позволит Sierra нарастить абонентскую базу. Sierra ожидает, что доход по модели подписки вырастет с нынешних 4% до 10%.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"