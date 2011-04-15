Д.Медведев уточнил схему территориального планирования в области федерального транспорта

Правительство РФ уточнило схему территориального планирования в области федерального транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



В схему территориального планирования внесены изменения в целях реализации проекта по строительству Нижегородского гидроузла. Скорректированы основные характеристики гидроузла и уточнено его местоположение.



Напомним, Правительство 19 марта 3013 года утвердило схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения.





"AK&M" от 08.08.2017