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08/08/2017
15:46

Д.Медведев уточнил схему территориального планирования в области федерального транспорта

Правительство РФ уточнило схему территориального планирования в области федерального транспорта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В схему территориального планирования внесены изменения в целях реализации проекта по строительству Нижегородского гидроузла. Скорректированы основные характеристики гидроузла и уточнено его местоположение.

Напомним, Правительство 19 марта 3013 года утвердило схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного), автомобильных дорог федерального значения.


"AK&M" от 08.08.2017
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