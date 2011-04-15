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08/08/2017
15:52

ФАС выявила картель на торгах при поставках горюче-смазочных материалов

ФАС России признала ООО "ЕКА-Процессинг" и ООО "ТД Оптнефтепродукт" виновными в создании картеля, который привел к поддержанию высоких цен на торгах, при поставках горюче-смазочных материалов. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

Компании реализовали антиконкурентное соглашение путем отказа от конкуренции при проведении торгов, что привело к минимальному снижению цены контракта (от 0% до 1%.). Такие результаты торгов стали возможными только вследствие картеля между участниками, подчеркивает ФАС.

Антимонопольным органом установлено, что антиконкурентное соглашение реализовывалось его участниками в период с апреля 2014 года по февраль 2015 года, в рамках которого в условиях сговора проведено более 50 закупок горюче-смазочных материалов более чем на 60 млн руб.

За картель предусмотрена административная ответственность в виде оборотных штрафов. Кроме того, материалы по делу будут переданы в правоохранительные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении ответственных лиц по статье 178 УК РФ.


"AK&M" от 08.08.2017
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