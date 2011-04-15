Москва с 2021 года откажется от закупок дизельных автобусов, сообщается на официальном портале мэра и Правительства Москвы.



С 2021 года столица будет приобретать для использования на маршрутах наземного городского пассажирского транспорта только электробусы.



Соответствующее постановление, которое вносит изменения в государственную программу Москвы "Развитие транспортной системы", приняли на заседании президиума столичного Правительства.



"На обкатке находится целая линейка различных электробусов, и отечественных, и зарубежных. Зарубежные аналоги показывают лучшее качество и лучшую приспособленность для городских условий, но, тем не менее, мы надеемся, что наши отечественные производители в ближайшее время смогут создать конкурентную продукцию, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - Мы видим это по их активным усилиям, по тем образцам, которые они предоставляют нам для обкатки в реальных условиях. Поэтому мы в конце года должны доработать техническое задание и объявить первый конкурс на закупку электробусов".



Использование электробусов позволит снизить уровень вредных выбросов (экологичность - 100%), а также повысить комфортность поездок на наземном общественном транспорте. Это станет возможно за счет уменьшения уровня шума и вибрации в салоне. У электробуса есть и другие преимущества - это, например, новые сервисы для пассажиров (USB-зарядки) и низкие полы без перепадов высоты. А еще такой транспорт гораздо маневреннее, он не создает помех другим участникам дорожного движения, а отсутствие проводов улучшает внешний вид улиц, сообщает портал.



Применение электробусов также существенно сократит эксплуатационные расходы и упростит техническое обслуживание подвижного состава. Суммарные затраты на эксплуатацию электробуса на 10% ниже, чем у троллейбуса.





"AK&M" от 08.08.2017