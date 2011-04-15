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08/08/2017
17:15

Ингосстрах предлагает увеличить территориальные коэффициенты по ОСАГО

СПАО "Ингосстрах" прокомментировало доработанный проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (ОСАГО).

"Большинство инициатив, предложенных в документе Министерства финансов, являются несвоевременными и в определенной степени губительными. В сложившейся ситуации внедрение этих мер приведет к окончательному краху системы ОСАГО. В частности, мы категорически против введения полисов ОСАГО сроком действия больше одного года с применением единого тарифа. С одной стороны, это серьезно повлияет на оценку страховых резервов, а с другой – вызовет волну недовольства со стороны клиентов, так как корректировка тарифа по КБМ проводится на ежегодной основе", - говорится в заявлении.

При этом в компании считают, что лимиты возмещения по жизни и здоровью могут быть выровнены с другими видами страхования и составлять 2 млн рублей. При этом такие меры могут быть реализованы только при полностью свободном тарифе.

Для скорейшей стабилизации ситуации на рынке ОСАГО компания предлагает провести полную либерализацию тарифов ОСАГО; увеличить территориальные коэффициенты в отдельных регионах страны с высокой убыточностью; предоставить возможность страховщикам определять количество и характер коэффициентов на основании актуарных расчетов и имеющейся 14-летней статистики, в том числе для применения скидок и надбавок.

"В сегменте онлайн-продаж в регионах с высокой долей случаев страхового мошенничества установить обязанность страховщиков заключать электронный договор ОСАГО только в случае подтверждения данных, указанных страхователем в заявлении на страхование, в АИС ОСАГО. В случае неподтверждения данных, указанных страхователем в заявлении на страхование в АИС ОСАГО, обязать страхователя обратиться в офис страховщика", - говорится в заявлении.


"AK&M" от 08.08.2017
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