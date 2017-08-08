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08/08/2017
17:41

ОАО "Фетр" – Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета


Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета

Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Воскресенская фетровая фабрика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Фетр"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Быковского, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025000922077
1.5. ИНН эмитента: 5005001180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01722-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5005001180/


2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: ежеквартальный отчет.

2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 2 квартал 2017г.

2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета: http://www.disclosure.ru/issuer/5005001180/

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 08.08.2017

2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Фетр"
__________________ Григорьева С.В.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.08.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.


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