Банк России создал Экспертный совет по долгосрочным инвестициям, говорится в сообщении ЦБ.



Цель работы совета - содействие в выработке рекомендаций для определения политики и стратегии мегарегулятора в вопросах развития и обеспечения работы финансового рынка в России.



Основными задачами и функциями совета будут сбор, анализ и обобщение мнений участников российского финансового рынка по актуальным вопросам долгосрочных инвестиций, а также экспертная оценка уже действующих в этой сфере нормативных правовых актов РФ.



Кроме того, совет займется подготовкой аналитических материалов и иной справочной информации по ситуации на рынке долгосрочных инвестиций.



В совет представители профессиональных объединений в сфере финансовых рынков, инфраструктурных организаций, а также инвестиционного сообщества.





"AK&M" от 08.08.2017