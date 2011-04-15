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08/08/2017
17:53

Банк России создал Экспертный совет по долгосрочным инвестициям

Банк России создал Экспертный совет по долгосрочным инвестициям, говорится в сообщении ЦБ.

Цель работы совета - содействие в выработке рекомендаций для определения политики и стратегии мегарегулятора в вопросах развития и обеспечения работы финансового рынка в России.

Основными задачами и функциями совета будут сбор, анализ и обобщение мнений участников российского финансового рынка по актуальным вопросам долгосрочных инвестиций, а также экспертная оценка уже действующих в этой сфере нормативных правовых актов РФ.

Кроме того, совет займется подготовкой аналитических материалов и иной справочной информации по ситуации на рынке долгосрочных инвестиций.

В совет представители профессиональных объединений в сфере финансовых рынков, инфраструктурных организаций, а также инвестиционного сообщества.


"AK&M" от 08.08.2017
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