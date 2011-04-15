Кабмин внес в Госдуму законопроект, разрешающий показ фильмов на кинофестивалях в России без прокатного удостоверения

В Госдуму поступил правительственный законопроект "О внесении изменений в статьи 3 и 51 Федерального закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Законопроект уточняет положения действующего закона "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации", касающиеся правового регулирования проката и показа фильмов в России.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, введение с 2014 года "штрафных санкций за прокат или показ фильмов без прокатного удостоверения создает ряд проблем для представителей киносообщества". Под штрафы попадают организаторы кинофестивалей, проводимых на территории Российской Федерации, поскольку прокатные удостоверения могут отсутствовать у фильмов не только зарубежного, но и у большинства фильмов отечественного производства. Как правило, фильмы, представляемые на кинофестивали, являются режиссерскими версиями и создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа. В дальнейшем к прокату фильма создается его прокатная версия, которая тиражируется и экземпляр которой сдается на государственное хранение в соответствии с требованиями закона "Об обязательном экземпляре документов".



Законопроектом предлагается не требовать прокатное удостоверение при показе фильма на кинофестивале, проводимом в России. Также документом вводится понятие "кинофестиваля - культурно-просветительного мероприятия, проводимого в соответствии с регламентом, утверждаемым организаторами кинофестиваля, и представляющего собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, которое может включать конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов".



Демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна только на кинофестивалях, включающих конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, общая продолжительность которых составляет не более десяти дней, при условии, что показ такого фильма на кинофестивале осуществляется не позднее одного календарного года, следующего за годом создания фильма. При этом обязанность получать прокатное удостоверение для дальнейшего коммерческого показа фильма законопроектом сохраняется.



В случае принятия закон вступит в силу по истечении 3-х месяцев со дня его официального опубликования. Кроме того, потребуется в течение этого времени внесение изменений в постановление Правительства от 27 февраля 2016 года N 143 "Об утверждении Правил выдачи, отказа в выдаче и отзыва прокатного удостоверения на фильм и Правил ведения Государственного регистра фильмов".



"AK&M" от 08.08.2017