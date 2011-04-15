Дайджест газеты "Ведомости" от 9 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 9 августа 2017 года.





"ГОРОДУ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЕЕ СТРОИТЬ САМОМУ"



Марат Хуснуллин рассказывает, когда город начнет переселять жителей первых сносимых пятиэтажек, как увеличить жилплощадь и можно ли переехать в другой район



В последний день июля 1957 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление "О развитии жилищного строительства в СССР", положившее начало эре хрущевок. Эти дома возводились как временное жилье - для ускоренного переселения людей из бараков. Ровно через 60 лет, 1 августа 2017 г., московские власти приняли программу сноса таких домов.



До 2032 г. мэрия собирается снести 5144 дома (все - преимущественно хрущевки) общей площадью 16 млн кв. м, а жителей переселить в комфортные дома. На вопрос, не придется ли и их сносить через 60 лет, заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин обещает, что новые дома прослужат минимум 100 лет. В какой очередности пойдут на слом старые дома, как будут обустраиваться новые кварталы и насколько увеличится население Москвы из-за программы реновации, он рассказал в интервью "Ведомостям".





ВЕНЕСУЭЛЕ БОЛЬШЕ НЕ ВЫДАВАТЬ



"Роснефть" раскрыла, сколько ей должна госкомпания Венесуэлы PDVSA: $6 млрд по полученным с 2014 г. авансам. Деньги защищены, уверяет "Роснефть", но предоплат больше не обещает



К 3 августа доходность облигаций PDVSA была трехзначной (со 138% годовых в конце июля она снизилась до 82,3% 8 августа), аналитики оценивали вероятность дефолта Венесуэлы, а ее долг перед "Роснефтью" составлял $6 млрд. Из этих денег $5,7 млрд - предоплата по контрактам с PDVSA, остальное - проценты.



Все авансы хорошо защищены, заверил инвесторов курирующий финансы "Роснефти" вице-президент Павел Федоров, но новых денег компания давать не собирается. Последний аванс "Роснефть" перечислила PDVSA в апреле.



Сейчас в Венесуэле острый политический и экономический кризис, президенту Николасу Мадуро противостоит парламент.



Скорее всего контракты "Роснефти" и PDVSA структурированы по иностранному праву.





ЦБ ВАЛЮТЕ НЕ РАД



Чрезмерный интерес иностранцев к российскому долгу может быть опасен для экономики, считают аналитики ЦБ: стоит ограничить стремление компаний и банков занимать в валюте



Российская экономика оживает, а аппетит иностранных инвесторов к риску растет - это привело к притоку их денег в еврооблигации российских компаний и банков, говорится в аналитической записке департамента финансовой стабильности ЦБ (его позиция может не совпадать с официальной позицией регулятора).



Краткосрочный эффект может быть положительным, рубль укрепляется, что еще больше увеличивает привлекательность валютных займов. Но финансовая система и экономика становятся все менее устойчивыми. Может возникнуть нисходящая спираль, предупреждают его эксперты: рост выплат по долгу ослабит рубль и долговая нагрузка увеличится.





МИЛЛИАРДЫ ОСТАЛИСЬ ПОД ЗАВАЛОМ



Восстановление сгоревшего энергоблока Березовской ГРЭС обойдется минимум в 39 млрд руб. - на 14 млрд дороже, чем предполагала "Юнипро". Компания утешает инвесторов дивидендами



Совет директоров "Юнипро" (входит в немецкую Uniper) пересмотрел ключевые показатели восстановления сгоревшего третьего энергоблока Березовской ГРЭС. Стоимость работ выросла более чем в полтора раза - до 39 млрд руб. - и, возможно, увеличится еще на 5 млрд, говорится в отчете компании.



Стоимость реконструкции не имеет особого отношения к размеру ущерба, объясняет такую разницу между стоимостью восстановления и страховкой аналитик "Ренессанс капитала" Владимир Скляр: "Юнипро" дорого обошлись разбор завалов, укрепление конструкций, демонтаж оборудования.



Компанию поддерживают ее другие проекты. О них читайте в "Ведомостях".





ПОКУПАТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В АВТОСАЛОНЫ



Третий месяц подряд продажи новых автомобилей растут двузначными числами в сравнении с прошлым годом. Дилеры поверили, что к покупателям вернулась уверенность в завтрашнем дне



В июле 2017 г. продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей увеличились на 18,6% год к году до 129 685 шт., отчиталась Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ). При этом по сравнению с июнем продажи сократились на 8,1%. Больше было продано и в марте 2017 г. - 137 894 шт.



Двузначный рост рынка продолжается третий месяц подряд, причем он не ослабел даже с наступлением пика сезона отпусков.





БИТКОИН ПОШЕЛ В РОСТ



С начала августа классический биткоин вырос в цене на 23,6%. Причины тому - успешное разделение криптовалюты на две, классический биткоин и Bitcoin Cash, и возросший интерес спекулянтов



По данным биржи Bitstamp, 1 августа в 17.30 классический биткоин стоил $2731,00, в то же время 8 августа - $3456,28. Основная причина этого роста, говорят эксперты, - успешное разделение биткоина на две валюты.



Многие трейдеры думают, что увеличение скорости транзакций повлияет на стоимость классического биткоина, и скупают эту криптовалюту, чтобы впоследствии выгодно ее продать, считают эксперты. На цене биткоина позитивно сказалось и то, что Чикагская биржа опционов договорилась с биткоин-биржей Gemini о торговле биткоин-фьючерсами и опционами. Еще один фактор роста: после разделения люди не стали менять классические биткоины на другие криптовалюты.





БЮРОКРАТЫ: КОГО СОКРАЩАТЬ



Бюрократы есть полезные и вредные - в спорах об их сокращении важен не размер, а структура бюджетного сектора



В современном обществе не так много политических вопросов, по которым существует всеобщий консенсус. Одним из таких вопросов является представление об избыточной численности чиновников и необходимости ее сокращения. Это касается не только России. И в развитых, и в развивающихся странах как среди политиков, так и среди обывателей разговоры о необходимости сокращения бюрократического аппарата слышатся чрезвычайно часто. Чуть менее популярны разговоры о необходимости сокращения не только конкретно чиновников, но и бюджетников вообще. Причем призывы к дерегулированию и сокращению самых разнообразных бюджетных учреждений раздаются сегодня не только со стороны либералов, но практически со всех концов политического спектра.



Эти призывы в каждом конкретном случае могут быть довольно неплохо обоснованы, однако давайте попробуем посмотреть на взаимосвязь между числом чиновников/бюджетников и благосостоянием общества в долгосрочной перспективе. Полный тест статьи читайте в "Ведомостях".





ТРУДОВОЙ ТУРИСТ



Крупнейшее винодельческое предприятие Крыма "Массандра" недавно объявило о том, что приглашает около 1000 сезонных рабочих для сбора и переработки винограда. Желающих виноделы привлекают необычным для российских работодателей способом - рекламируя сбор винограда как увлекательное занятие на свежем воздухе на берегу Черного моря для тех, кто хочет на некоторое сменить сферу деятельности. Уборка винограда - не только труд, но и интересный опыт для любознательных туристов, говорит генеральный директор компании Янина Павленко. Идея приглашать рабочих-туристов в компании появилась в прошлом году. Все началось с того, что на сезонные работы в Массандру приехали несколько молодых сомелье из Москвы и Петербурга, чтобы изучить процесс виноделия с самых основ. Ребята работали с большим энтузиазмом за зарплату обычного сезонного рабочего - 15 000 руб. в месяц.







Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 08.08.2017