Дайджест газеты "Коммерсант" от 9 августа 2017 года





БЕЗОПАСНОСТЬ НЕ ВЫРОСЛА В ЦЕНЕ

ОБЪЕМ РЫНКА ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ПОДГОТОВКОЙ К ЧМ-2018



Объем рынка инженерной инфраструктуры и комплексной безопасности в России в 2016 году остался на прошлогоднем уровне - около 600 млрд руб. Одним из стимулов для его развития остается подготовка объектов к ЧМ-2018, которая за весь период потребует около 210-220 млрд руб. Участники рынка надеются, что вложенные средства смогут оправдать себя и после ЧМ, и начинают готовиться к реализации "закона Яровой".





КРЫМ ПОКА ПОЕЗДИТ НА ТЕПЛОВОЗАХ

БЮДЖЕТ СЭКОНОМИТ НА ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПОЛУОСТРОВА



Как и предполагал "Ъ", правительство решило электрифицировать железные дороги Крыма по наиболее экономному сценарию: до 2019 года будет потрачено лишь 4,4 млрд руб. на небольшой участок от Керченского моста до станции Багерово близ Керчи. Дальнейшая электрификация до Джанкоя будет осуществляться по мере наличия средств в госбюджете. По мнению экспертов, сдержанное инвестирование позволит избежать ошибок в оценке востребованной мощности и излишней нагрузки на бюджет.





"ОТКРЫТИЕ" РАСПРОДАЕТ ДОЛГИ

БАНК ПЫТАЕТСЯ СРОЧНО ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 35 МЛРД РУБ. ПРОБЛЕМНЫХ ССУД



Как стало известно "Ъ", банк "Открытие" неожиданно решил провести самый крупный в этом году на рынке тендер по продаже проблемных ссуд. На торги выставлены 35 млрд руб. просроченных розничных кредитов, причем на подачу заявок с момента объявления о продаже банк отвел претендентам крайне короткий срок - неделю. По словам экспертов, столь сжатые сроки говорят о стремлении банка как можно скорее избавиться от крупного объема проблемных ссуд и получить ликвидность.





ТУРИСТЫ СОБРАЛИСЬ ЗИМОЙ НА МОРЕ

ОНИ СТАЛИ ЗАРАНЕЕ БРОНИРОВАТЬ ПЛЯЖНЫЕ ТУРЫ



Ставшие полноценной заменой Египту пляжные направления Таиланда, Доминиканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) показывают заметный рост туристического спроса на зимний сезон, свидетельствуют данные участников туррынка. Интерес путешественников к европейским направлениям на фоне дорожающего евро, напротив, может сократиться.





"ХОЛОДИЛЬНИК.РУ" НАБИЛИ АВАНСОМ

СУД ПОДДЕРЖАЛ РИТЕЙЛЕРА В СПОРЕ С РЕКЛАМНОЙ ГРУППОЙ BBDO



Многолетний судебный спор рекламной группы BBDO и интернет-магазина "Холодильник.ру" о возврате денег за рекламную кампанию дошел до кассационной инстанции, которая впервые приняла сторону ритейлера. Суд обязал входящее в BBDO агентство OMD Media Direction вернуть почти 100 млн руб. Ответчик намерен обжаловать решение в Верховном суде.





ИНВЕСТОРЫ ОЦЕНЯТ КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ

FLINT CAPITAL И ALTAIR CAPITAL ИНВЕСТИРОВАЛИ В АМЕРИКАНСКУЮ SOCURE



Российские венчурные фонды Flint Capital и AltaIR Capital инвестировали в американский стартап Socure, разрабатывающий технологии идентификации личности для финансовых организаций. Сумма раунда составила $13,9 млн. Рынок кибербезопасности сейчас на подъеме, но крупные банки уже начали использовать подобные механизмы, отмечают эксперты.





"ОБУВЬ РОССИИ" ШАГАЕТ НА БИРЖУ

РИТЕЙЛЕР МОЖЕТ ПРОВЕСТИ IPO ОСЕНЬЮ ЭТОГО ГОДА



Как стало известно "Ъ", один из крупнейших российских обувных ритейлеров "Обувь России" уже осенью собирается провести IPO на Московской бирже. В рамках размещения компания рассчитывает привлечь 4-5 млрд руб. За четыре года, прошедшие после объявления о намерении стать публичным, ритейлер подорожал в несколько раз - теперь его бизнес оценивается до 24 млрд руб.









Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 08.08.2017