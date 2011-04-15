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09/08/2017
11:07

Банк "Открытие" решил срочно распродать проблемные ссуды почти на 35 млрд руб.

Банк "Открытие" неожиданно решил провести самый крупный в этом году на рынке тендер по продаже проблемных ссуд. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

На торги выставлены 35 млрд руб. просроченных розничных кредитов, причем на подачу заявок с момента объявления о продаже банк отвел претендентам крайне короткий срок - неделю. По словам экспертов, столь сжатые сроки говорят о стремлении банка как можно скорее избавиться от крупного объема проблемных ссуд и получить ликвидность.

О том, что банк торопится расстаться с проблемными ссудами, свидетельствует и тот факт, что портфель поделен на мелкие лоты. Выставленный на продажу "Открытием" портфель содержит около 79 тыс. контрактов и разбит на 114 лотов.

"Минимальный лот состоял из нескольких десятков долгов, максимальный - почти из 3,5 тыс. штук",- говорит один из собеседников газеты. По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, продавать большой объем задолженности таким количеством лотов - это прямой путь привлечь взыскателей вне госреестра. "Небольшие региональные компании не могут вложить много средств в покупку портфеля, но продать им портфель частями можно быстрее, чем крупным игрокам",- указывает господин Дмитраков.

В "Открытии" не захотели прокомментировать объем портфеля и сроки сделки, отметив лишь, что участников тендера - несколько десятков. "Мы рассматриваем цессию как один из эффективных инструментов управления проблемной задолженностью и используем его достаточно регулярно",- сообщил директор департамента по работе с проблемной задолженностью банка "Открытие" Дмитрий Ким.


"AK&M" от 09.08.2017
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