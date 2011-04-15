Сбербанк и Яндекс создают совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета

Сбербанк и Яндекс подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета. Об этом говорится в сообщении банка.



Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.



По условиям соглашения Сбербанк вкладывает в Яндекс.Маркет 30 млрд руб. На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 млрд руб. без учёта будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании. До 10% процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.



На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию совместного предприятия. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка Яндекс.Маркета и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.



Яндекс.Маркет продолжит работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым. Он войдёт в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с ещё тремя представителями от Яндекса и тремя от Сбербанка.



Яндекс.Маркет - один из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России. По итогам 2016 года оборот компании составил около 100 млрд руб. Каждый месяц Яндекс.Маркет посещают более 20 млн человек. Около 20 тыс. российских и зарубежных интернет-магазинов предлагают покупателям на сервисе свои товары и привлекают новых клиентов. На сервисе представлено более 150 млн товарных предложений.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка в 2016 году по МСФО выросла в 2.4 раза до 541.9 млрд руб. с 222.9 млрд руб. годом ранее. Прибыль на обыкновенную акцию составила 25 руб., увеличившись на 141.3% по сравнению с 2015 годом. Рентабельность капитала достигла 20.8%, по сравнению с 10.2% год назад. Чистый процентный доход Сбербанка вырос за 2016 год на 37.9% до 1362.8 млрд руб. с 988 млрд руб.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2016 год без учёта событий после отчётной даты выросла в 2.2 раза до 517 млрд руб. с 236.3 млрд руб. годом ранее. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в I квартале 2017 года выросла на 54% до 155 млрд руб. В том числе за март прибыль составила 50.4 млрд руб. Активы в марте сократились на 1.2% до 21.3 трлн руб.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 7 месяцев 2017 года выросла на 35.6% до 372.8 млрд руб. с 274.976 млрд руб. Чистый процентный доход банка увеличился на 6.4% и составил 683.6 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 14.7% до 194 млрд руб. Операционный доход до резервов вырос на 18.5% до 954.228 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"