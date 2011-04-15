ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Анелик РУ"

Банк России 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Анелик РУ", говорится в сообщении ЦБ РФ.



КБ "Анелик РУ" являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным ЦБ значимыми на рынке платежных услуг.



В деятельности КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.



КБ "Анелик РУ" - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".



Кредитная организация на 1 июля 2017 года по величине активов занимала 524-е место в банковской системе РФ.





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