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09/08/2017
11:34

ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у московской НКО "Континент финанс"

Банк России с 9 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций небанковской кредитной организации "Континент финанс" (Москва). Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

НКО не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитной организацией проводились сомнительные операции по купле-продаже инвестиционных монет из драгоценных металлов, конечной целью которых являлось обналичивание денежных средств.

В НКО "Континент Финанс" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

НКО "Континент Финанс" по величине активов на 1 июля 2017 года занимала 568-е место в банковской системе Российской Федерации. "Континент Финанс" не является участником системы страхования вкладов.


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