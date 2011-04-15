Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО в первом полугодии выросла на 44.98% до 14.528 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 44.98% до 14.528 млрд руб. с 10.021 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 8.78% до 104.181 млрд руб. с 95.769 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 69.87% до 17.915 млрд руб. с 10.546 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 44.22% до 18.095 млрд руб. с 12.547 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 40.64% до 25.304 млрд руб. с 17.992 млрд руб.



Увеличение выручки компании связано, в основном, с эффективной работой парогазовых энергоблоков, введённых в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ).



ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В состав Мосэнерго входят электростанции установленной электрической мощностью 12.9 ГВт и тепловой - 42.8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.



Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 53.5% уставного капитала, правительство Москвы - 26.45%, АО "Интер РАО Капитал" - 4.99%.



Электростанции Мосэнерго в первом полугодии 2017 года выработали 30.3 млрд кВт ч электроэнергии - на 5.6% больше аналогичного показателя 2016 года.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" и его ДЗО по МСФО в 2016 году составила 13.438 млрд руб. против убытка в 1.778 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 11.39% до 190.656 млрд руб. со 171.163 млрд руб., прибыль от операционной деятельности составила 15.636 млрд руб. против убытка в 1.915 млрд руб. за 2015 год, прибыль до налогообложения - 20.449 млрд руб. против убытка в 2.397 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 84.18% до 30.703 млрд руб. с 16.67 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 44.14% до 14.726 млрд руб. с 10.217 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 9.7% до 104.397 млрд руб. с 95.163 млрд руб., прибыль от продаж - на 59.23% до 19.199 млрд руб. с 12.058 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 40.4% до 18.635 млрд руб. с 13.273 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 22.17% до 25.368 млрд руб. с 20.765 млрд руб.



"AK&M" от 09.08.2017