Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии выросла в 3.8 раза до 57.9 млрд руб.

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3.8 раза до 57.9 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ВТБ.



Чистые процентные доходы увеличились на 9.7% до 227.1 млрд руб. в результате роста кредитного портфеля и увеличения доли высокомаржинальных кредитов физическим лицам. Чистые комиссионные доходы выросли на 17.8% до 43.1 млрд руб.



Стоимость риска, включающая расходы на создание резервов по обязательствам кредитного характера, снизилась до 1.5% в первом полугодии 2017 года по сравнению с 2% в первом полугодии 2016 года. Совокупные расходы на создание резервов составили 76 млрд руб. в первом полугодии 2017 года, уменьшившись на 26.1%.



Расходы на персонал и административные расходы выросли на 5.4% до 122.6 млрд руб.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ в 2016 году по МСФО выросла до 51.6 млрд руб. с 1.7 млрд руб. годом ранее. Чистые процентные доходы ВТБ в 2016 составили 415 млрд руб. Чистая прибыль группы ВТБ в январе-мае 2017 года в январе-мае выросла в 27.8 раза до 50.1 млрд руб. Чистые процентные доходы составили 189 млрд руб., увеличившись на 12.8%.





"AK&M" от 09.08.2017