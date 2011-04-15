В Краснодарском крае будет проводиться точечное отключение электричества из-за жары в Крыму

Власти Краснодарского края и сетевые компании проводят ряд мероприятий, чтобы снизить риски незапланированных отключений электроснабжения из-за установившейся экстремальной жары, приводящей к аномальному росту электропотребления. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодарского края.



Данная мера введена по рекомендации Минэнерго РФ для стабилизации перетоков мощности, недопущения повреждения оборудования и нарушения устойчивости параллельной работы с Единой энергетической системой России энергосистемы Крымского полуострова, сопровождающегося погашением потребности значительной части потребителей Крыма.



Отключение потребителей, входящих в график временного ограничения потребления, осуществлено на территориях городов Новороссийск, Анапа, Геленджик, а также в Крымском, Абинском, Славянском, Красноармейском, Темрюкском районах Краснодарского края. Отключения электроэнергии носят точечный характер и будут производиться с 20:00 до 23:00.





"AK&M" от 09.08.2017