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09/08/2017
17:05

Следственный комитет возбудил дело против фирмы из Клина за уклонение от налогов на 1 млрд руб.

Следователи Главного следственного управления СК по Подмосковью возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 1 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Его фигурантом стала инженерно-строительная компания НГСК (Клин), которая занимается строительством и реконструкцией объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также топливно-энергетического комплекса.

Как установлено следствием, лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО "НГСК" в период 2013-2014 годов отразили в налоговых декларациях ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями.

В результате "НГСК" не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013-2014 годы более чем на 1 млрд руб.


"AK&M" от 09.08.2017
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