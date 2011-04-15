Следственный комитет возбудил дело против фирмы из Клина за уклонение от налогов на 1 млрд руб.

Следователи Главного следственного управления СК по Подмосковью возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 1 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.



Его фигурантом стала инженерно-строительная компания НГСК (Клин), которая занимается строительством и реконструкцией объектов нефтегазовой и нефтехимической отраслей, а также топливно-энергетического комплекса.



Как установлено следствием, лица, ответственные за финансово-хозяйственную деятельность ООО "НГСК" в период 2013-2014 годов отразили в налоговых декларациях ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями.



В результате "НГСК" не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013-2014 годы более чем на 1 млрд руб.





"AK&M" от 09.08.2017