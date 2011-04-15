Роснефть получила право на разработку Эргинского месторождения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил результаты аукциона, согласно которому право пользования Эргинским участком недр федерального значения получила Роснефть. Соответствующее распоряжение Правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.



Как сообщалось, Роснефть стала победителем аукциона на Эргинское месторождение, предложив за него 20 млрд руб. Кроме Роснефти в аукционе приняли участие ее "дочка" ООО "РН-Уватнефтегаз", "дочка" "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Хантос" и саратовское ООО "ПионерГео".



Эргинское нефтяное месторождение в Ханты-Мансийском автономном округе - одно из последних крупных месторождений нефти в нераспределенном фонде. Ранее Роснефть сообщала, что планирует начать добычу на месторождении через два года.



ПАО НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.







"AK&M" от 09.08.2017