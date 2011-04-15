Банк "Открытие" решил срочно распродать проблемные ссуды почти на 35 млрд руб. (дополненная версия)

Банк "Открытие" неожиданно решил провести самый крупный в этом году на рынке тендер по продаже проблемных ссуд. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



На торги выставлены 35 млрд руб. просроченных розничных кредитов, причем на подачу заявок с момента объявления о продаже банк отвел претендентам крайне короткий срок - неделю. По словам экспертов, столь сжатые сроки говорят о стремлении банка как можно скорее избавиться от крупного объема проблемных ссуд и получить ликвидность.



О том, что банк торопится расстаться с проблемными ссудами, свидетельствует и тот факт, что портфель поделен на мелкие лоты. Выставленный на продажу "Открытием" портфель содержит около 79 тыс. контрактов и разбит на 114 лотов.



"Минимальный лот состоял из нескольких десятков долгов, максимальный - почти из 3,5 тыс. штук",- говорит один из собеседников газеты. По словам гендиректора агентства ЭОС Антона Дмитракова, продавать большой объем задолженности таким количеством лотов - это прямой путь привлечь взыскателей вне госреестра. "Небольшие региональные компании не могут вложить много средств в покупку портфеля, но продать им портфель частями можно быстрее, чем крупным игрокам",- указывает господин Дмитраков.



"Мы проводим цессии регулярно и рассматриваем их как один из действенных способов управления проблемной задолженностью. При этом в рамках тендера мы оцениваем, какую часть нам выгоднее продать, а с какой продолжать работать самостоятельно. Аналогичным образом дела обстоят и с нынешним тендером. У нас нет задачи продать всю задолженность. Мы хотим получить независимую оценку рынка и продавать будем только ту часть портфеля, для которой это будет экономически целесообразно. Разбивка на большое количество относительно небольших лотов позволяет нам повысить эффективность этого процесса", - прокомментировал АК&М директор департамента по работе с проблемной задолженностью банка "Открытие" Дмитрий Ким.



Все участники тендера, по его словам, состоят в реестре ФССП, в который входят компании, осуществляющие коллекторскую деятельность.



"Что касается сроков, то они являются стандартными для рынка. Кроме того, в рамках тендера также предусмотрен 2-й тур, в котором мы будем сравнивать условия 15 компаний, предложивших лучшую цену. Мы планируем подвести итоги тендера в конце августа", - подчеркнул Д.Ким.



"AK&M" от 09.08.2017