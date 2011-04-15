Чистый вывоз капитала из РФ в январе-июле частным сектором вырос до $13.1 млрд

Чистый вывоз капитала частным сектором в январе-июле 2017 года составил $13.1 млрд по сравнению с $8.8 млрд в январе-июле 2016 года. Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.



Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом. В то же время прочие секторы, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов.



По предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2017 года профицит счета текущих операций платежного баланса составил $21.7 млрд ($15.2 млрд годом ранее). Динамика текущего счета сформировалась в результате укрепления на четверть положительного сальдо торгового баланса в условиях более значимого роста стоимостных объемов экспорта по сравнению с импортом.





"AK&M" от 09.08.2017