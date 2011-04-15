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09/08/2017
18:09

Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос на 48.9% до $13.1 млрд

Чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2017 года вырос на 48.9% до $13.1 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.

Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом.

В то же время прочие секторы, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов, подчеркивает ЦБ.


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