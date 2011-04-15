Дайджест газеты "Ведомости" от 10 августа 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 10 августа 2017 года.







HSBC - ДРУГ СТЕПЕЙ



За долги калмыцкой компании Уильяма Браудера должен платить HSBC - почти 2 млрд руб., решил суд. Это двойной опасный прецедент - и для международных компаний, и для любых банкротств



Банк HSBC получил счет из далекого прошлого по операциям с фондом Hermitage Уильяма Браудера - некогда крупного инвестора в акции российских компаний и инициатора санкционного списка Магнитского. По долгам фонда перед кредиторами банк должен заплатить 1,8 млрд руб., решил в августе Арбитражный суд Калмыкии.



К 2004 г. Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер. Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе "Дальнюю степь" (ей принадлежало 37,5 млн акций "Газпрома"). В 2004 г. МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве.





"ЕВРОСЕТЬ" ВЫХОДИТ НА "СВЯЗНОГО"



Крупнейшие мультибрендовые сотовые ритейлеры начали готовиться к слиянию. Объединенная компания может стать второй по числу магазинов, уступая лишь МТС



"Связной" готовится к слиянию с "Евросетью". Такое заявление на встрече с менеджерами "Связного" сделал владелец компании Solvers (контролирующий акционер этого ритейлера) Олег Малис. Об этом разговоре "Ведомостям" сообщили один из участников встречи и человек, слышавший о ней от нескольких участников.



Собеседник "Ведомостей" знает от руководства "Евросети", что объединение со "Связным" - вопрос, решенный еще в 2016 г. Объединяться будут бизнес-процессы компаний, их ценовые политики и бэк-офис - так, чтобы объединенная компания единолично работала с поставщиками, говорит он.





КАЛИНИНГРАДСКИЙ ТРАНЗИТ



"Роснефтегаз" может вернуть 100 млрд руб., вложенных в строительство электростанций в Калининградской области. Он договаривается об их продаже "Интер РАО"



Четыре ТЭС общей мощностью почти 1 ГВт в Калининградской области строит "Интер РАО", а финансирует "Роснефтегаз" - 100 млрд руб. Холдинг не прочь вернуть эти деньги. После ввода электростанций "Интер РАО" может выкупить долю "Роснефтегаза" в операторе проекта - 99,99% "Калининградской генерации" (0,01% - у "Интер РАО"), рассказали "Ведомостям" два федеральных чиновника и знакомый топ-менеджеров "Интер РАО". Это, по сути, выкуп самих ТЭС. Альтернатива - обмен доли "Роснефтегаза" в СП на пакет "Интер РАО", его квазиказначейские акции, добавляет один из них.





ГРЕФ КЛИКНУЛ НА "ЯНДЕКС.МАРКЕТ"



Сбербанк готовит крупнейшую сделку в российской интернет-торговле. Он вложит 30 млрд руб. в "Яндекс.Маркет" и получит в нем 45-50%



Сбербанк и "Яндекс" создают совместное предприятие на базе "Яндекс.Маркета", сообщили компании. Пока подписаны необязывающие документы. Предполагается, что Сбербанк вложит в "Яндекс.Маркет" 30 млрд руб. На момент сделки партнеры оценивают все предприятие в 60 млрд руб. без учета будущей синергии, сказано в сообщении. Стороны получат равные доли в СП. До 10% акций компании пойдет на формирование опционного фонда для сотрудников "Яндекс.Маркета", уточнил "Яндекс". Закрытия сделки ожидают до конца 2017 г. По данным "Яндекса", оборот его торговой площадки за 2016 г. составил около 100 млрд руб.





"МЫ ОЧЕНЬ ДОВОЛЬНЫ АЛЬЯНСОМ С RENAULT"



Что происходит с бизнесом Nissan в России, рассказал председатель управляющего комитета Nissan Europe Пол Уиллкокс.



Nissan в России пережил кризис хуже многих конкурентов: в 2016 г. продажи в стране упали на 23% (весь рынок - на 11%), по итогам I полугодия 2017 г. - на 3% (рынок вырос на 7%). Компания собирала свои машины на четырех российских заводах - в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти и Ижевске - и продавала очень большое количество моделей - далеко не все из них в значительном количестве. Столкнувшись с серьезным падением продаж, компания радикально оптимизировала бизнес в России: сборка машин в Ижевске была приостановлена, продажи малопопулярных моделей были прекращены, а упор отныне делается на кроссоверы. Как сейчас чувствует себя бизнес Nissan в России, рассказал председатель управляющего комитета Nissan Europe Пол Уиллкокс.





"В ЭТОТ ДЕНЬ МИР ИЗМЕНИЛСЯ"



Десять лет назад кризис, зревший на ипотечном рынке США, стал глобальным. Он стоил странам триллионы долларов, и не все смогли вернуть эти вложения



9 августа 2007 г. французский банк BNP Paribas сообщил, что его три инвестфонда, работающие на ипотечном рынке США, заморозят выдачу денег клиентам, поскольку им остро не хватает ликвидности. ЕЦБ отреагировал на это вливанием 94,8 млрд евро в банковскую систему. Позже Адам Эпплгарт, гендиректор британской ипотечной компании Northern Rock, ставшей жертвой кризиса, скажет, что "в этот день мир изменился". Но в августе 2007 г. мало кто понимал масштаб происходящего.



Хотя до банкротства инвестбанка Lehman Brothers оставалось больше года, первые звоночки надвигающегося кризиса уже прозвучали.



Из пятерки крупнейших инвестбанков США пережили 2008 г. только два - Goldman Sachs и Morgan Stanley (но и их регуляторы заставили получать лицензии коммерческих банков). В Европе пострадали банки многих стран - от Ирландии до Греции, и почти везде для спасения банков использовались бюджетные деньги.





ТРАМП МЕЖДУ ЯСТРЕБАМИ И ГОЛУБЯМИ



Новый внешнеполитический кризис для США - теперь с Северной Кореей



Сначала была идея съесть по гамбургеру и договориться, а теперь "огненная буря, какой мир еще не видел". Президент США Дональд Трамп в попытках решить корейскую проблему перешел от приглашений отужинать с Ким Чен Ыном к угрозе ядерным оружием. Риторика Трампа выдает бессистемные метания из крайности в крайность.



Трамп разрывается между двумя лагерями советников. "Есть лагерь ястребов, уверенный в том, что давление на Корею нужно только усиливать, не останавливаясь даже перед возможностью превентивного удара", - сообщает источник, знакомый с ситуацией. В противоположном лагере считают, что переговоры надо продолжать, хотя позиции этого лагеря слабые, учитывая быстро развивающуюся ядерную программу Кима.



Подробнее о США и КНДР читайте в "Ведомостях".



КАССОВЫЙ ВОПРОС



Закон о применении в рознице новых онлайн-касс вступил в силу 1 июля 2017 года. Но многие предприниматели до сих пор не переоборудовали свои магазины, ссылаясь на технические и финансовые трудности.



Весной этого года в федеральное собрание стали приходить письма из региональных органов власти с просьбой отсрочить переход на новую контрольно-кассовую технику, передающую в онлайн-режиме в ФНС сведения о каждом пробитом чеке, до 1 января 2021. Причину регионы называли одну и ту же - неготовность малого бизнеса к расходам на покупку и обслуживанию модернизированной техники. Эксперты говорили и том, что этот переход несвоевременный - в кризис в России ушло с рынка около 200 000 малых предприятий, а сейчас из-за непомерных расходов на новую технику разорятся еще сотни предприятий. Бизнесмены сталкиваются с тем, что под новые кассы приходится переделывать всю систему учета товара 1С.





"МАТИЛЬДА" ОДНА ДЛЯ ВСЕХ



Минкульт не сможет запретить показ "Матильды" отдельно в Чечне и Дагестане. Прокатное удостоверение фильмам выдается только на всю Россию



Правительство Дагестана попросило Министерство культуры запретить показ фильма Алексея Учителя в этом регионе. Ранее стало известно, что с просьбой исключить Чечню из прокатного удостоверения фильма к Минкульту обратился глава этой республики Рамзан Кадыров.



Представитель Минкультуры в ответ на письмо Кадырова заявил ТАСС, что министерство учтет пожелание региона: "Это их право".



Правда, законом "О государственной поддержке кинематографии" и подзаконными актами к нему не предусмотрено исключение отдельных регионов из прокатного удостоверения, такой документ дает право на прокат фильма на территории всей России, убедились "Ведомости". Представитель Минкульта подтвердил: министерство не может исключать какие-либо регионы из прокатного удостоверения. По его словам, регионам необходимо самим договориться с местными кинотеатрами, если они хотят, чтобы "Матильду" не показывали.









Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 10.08.2017