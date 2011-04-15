Повтор! Чистый отток капитала из РФ в январе-июле вырос на 48.9% до $13.1 млрд

Чистый вывоз капитала частным сектором, по предварительной оценке Банка России, в январе-июле 2017 года вырос на 48.9% до $13.1 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ЦБ.



Основным источником вывоза капитала выступал банковский сектор, который, сохранив объем погашения внешних обязательств на уровне сопоставимого периода прошлого года, одновременно разместил средства за рубежом.



В то же время прочие секторы, в отличие от прошлого года, выступали нетто-импортерами капитала, перейдя от наращивания внешних активов к чистому привлечению средств нерезидентов, подчеркивает ЦБ.





"AK&M" от 09.08.2017