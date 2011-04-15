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10/08/2017
09:23

Повтор! Росстат вторую неделю подряд фиксирует дефляцию в 0.1%

Росстат с 1 по 7 августа зафиксировал дефляцию в 0.1%, с начала года инфляция составила 2.3%. Об этом свидетельствует сообщение ведомства.

За прошедшую неделю снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3.9%, в том числе на капусту белокочанную - 12.1%, картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы -4.9-7.5%.

Яйца куриные стали дешевле на 0.9%, крупа гречневая - на 0.5%, пшено - на 0.2%. Цены на говядину, баранину, колбасу вареную, консервы мясные, рыбу мороженую, масло сливочное, масло подсолнечное, хлеб, сахар-песок и соль выросли на 0.1-0.2%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.


"AK&M" от 09.08.2017
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