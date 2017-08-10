ПАО "Хабсудмаш" – Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета

|
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
Раскрытие эмитентом ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество " Хабаровский Завод имени А.М. Горького"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Хабсудмаш"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Хабаровск, ул. Гагарина, 22
1.4. ОГРН эмитента: 1022701279655
1.5. ИНН эмитента: 2702010074
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30565-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2702010074/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: ежеквартальный отчет.
2.2. Отчетный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый эмитентом: 2 квартал 2017г.
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального отчета: http://www.disclosure.ru/issuer/2702010074/
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети Интернет: 10.08.2017
2.5. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.
3. Подпись
3.1. ВрИО генерального директора ПАО "Хабсудмаш"
__________________ Матвиенко С.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 10.08.2017г. М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.
Эмитент