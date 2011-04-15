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10/08/2017
11:43

UCL готов купить по 25% акций Трансконтейнера у РЖД и "Благосостояния"

UCL Holding Владимира Лисина готов получить контрольный пакет в Трансконтейнере путем покупки части пакета у РЖД, а части - у НПФ "Благосостояние", пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

UCL Holding хочет купить не менее 50% плюс одной акции Трансконтейнера при соблюдении ряда условий. Среди них - прозрачная процедура продажи и рыночной стоимости акций, наличие стабильной тарифной политики РЖД на период не менее срока окупаемости вложений, минимизация рисков, связанных с выходом Трансконтейнера из периметра монополии.

Напомним, что в настоящее время Правительство рассматривает варианты распоряжения бумагами Трансконтейнера, принадлежащими РЖД (50% плюс две акции).

ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.

Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 25.07% (в том числе 12.37% в виде GDR), Европейскому банку реконструкции и развития - 9.3%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 15.22%.

Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.

Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО в I квартале 2017 года увеличилась в 2.38 раза до 1.066 млрд руб. с 447 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 27.15% до 14.062 млрд руб. с 11.059 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за I квартал 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.35 раза до 1.237 млрд руб. с 526.993 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 26.8% до 13.922 млрд руб. с 10.98 млрд руб.

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