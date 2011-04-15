Правительство обязало юрлиц раскрывать данные о бенефициарах в течение 5 дней

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о сроках представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.



Документ определяет порядок информационного взаимодействия ФНС, Федеральной службы по финансовому мониторингу и юридических лиц в рамках раскрытия юридическими лицами документально подтверждённой информации о своих бенефициарных владельцах.



"Предусматривается направление юридическими лицами ответов на соответствующие запросы уполномоченных органов в пятидневный срок в электронном виде или на бумажном носителе, а также возможность направления уточнённых сведений в срок до трёх рабочих дней. Определены должностные лица уполномоченных органов государственной власти, имеющие право подписывать соответствующие запросы", - сообщается на сайте Правительства РФ.



Решение принято в рамках работы по совершенствованию национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.





"AK&M" от 10.08.2017